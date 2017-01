ಓಲಾ ಶೇರ್, ಉಬರ್ ಪೂಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧದ ತೂಗುಗತ್ತಿ

ಓಲಾ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಪೂಲ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಸೇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

English summary

After the state transport commissioner deemed Ola and Uber’s ride-sharing services are illegal, they may have to stop the service soon.