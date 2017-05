ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್, ಓರೆಯಾನ್ ಮಾಲ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದುಸ್ತಿತಿಗೆ ಮಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

On receiving some complaints as in some of city's shopping malls mineral water bottle is being sold at higher prices than their origional prices, on May 3rd 2017, Governement officials raided Mantri, Orion and Sigma mall.