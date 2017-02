ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ

ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿದ ಬಸ್, ಡಿವೈಡರ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಟಿ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 17:32 [IST]

Four students of a nursing college were injured and 40 others had a narrow escape when a moving bus overturned in west of chord road.