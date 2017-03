‘ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್’ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಂಕಟ

ಇಸ್ಕಾನ್ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿನಿಸುಗಳು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ‘ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 19:48 [IST]

After compliant raised against Iskcon for not using onion and garlic in their foods, now the state government is speaking with hoteliers associations for the order of proposed ‘India Canteen’.