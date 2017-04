ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪೆನಿ) ಹೇಳಿದೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 9:10 [IST]

There will be no power supply in some areas of Garden city Bengaluru, tommarrow. For some maintainance work some areas will face power problem tomarrow, the Bengaluru Electricity Supply Comapany Lmtd(BESCOM) officials told.