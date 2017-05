ನೀರು ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‍ಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

You may not have to overpay for water bottles in malls and multiplexes in Karnataka in the near future. You may even be allowed to carry your own water bottles to malls and multiplexes soon, says Karnataka Food and civil supply minister U.T. Khader.