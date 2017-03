ಇನ್ಮೇಲೆ ಐಟಿ- ಬಿಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಿಲ್ಲ!

ಇನ್ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿಪಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

No nightshifts for women working in Information Technology and Biotechnology sectors, joint house legislature pannel of Karnataka recommonded IT and BT Companies of Bengaluru