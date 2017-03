ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಮಾವತಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಕಬಿನಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೧.೭೫ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ.

English summary

Bengaluru Urban Development minister K.J. George assures that there will be no water deficiency for Bengaluru City until the end of May 2017. Talking to the press in Vidhasoudha on March 2nd, 2017, he explained the steps taken by government to eradicate water problem during this summer.