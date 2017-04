ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಉಳಿವಿಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಲಾ

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ವಿಷಾನಿಲ ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಏಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯನ್ನೇಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

English summary

Union Min Nirmala Sitharaman visits Bengaluru to adopt Kalena Agrahara Lake, says will work towards restoring and sustaining it. Union Minister of State, Commerce & Industry (I/C), held talks with MLA, corporator, local authorities and residents.