ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನರಂಜನೆ ಬೇಕಾ?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎನ್ನಿಸಿರುವ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

English summary

To attract tourists Government of Karnataka is thinking to start entertainment programmes in Lalbhag and Cubbon park in night. But environmentalists are opposing.