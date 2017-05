ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕಾಸ್ ನಂಜಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು (ಮೇ 1) ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಛೀವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:50 [IST]

English summary

It was a proud moment for OneIndia as our special correspondent Vicky Nanjappa bagged the award of 'best journalist (digital)' at the Eighth Edition of Newsmakers Achievers’ Awards.