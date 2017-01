ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ ಕಳೆದ ಪುಂಡರು, ಅಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇನೋ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅಂತಾರೆ

Such incidents do happen on #NewYear day and on #Christmas . We take a lot of precautions: G Parmeshwara,Karnataka Home Minister pic.twitter.com/RzHqHQLPgr

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:11 [IST]

English summary

Chaos reigned supreme on M G road and Brigade road of Bengaluru during New year celebrations as unruly mobs attacked men and women alike. Despite CCTV cameras and over 1,000 policemen deputed for security incidents of molestation, assault, eve teasing and brazen hooliganism were witnessed.