ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ!

ಹೊಸವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 15:16 [IST]

English summary

New Year's Celebration: Police tightened security in bengaluru. Lest anyone to disturb the opportunity to celebrate the New Year. Strict action would damage public property says City Police Commissioner N.S. Megharik