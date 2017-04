ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ

ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸಂತಾನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Sankara Eye Hospital Bengaluru continuing with its tradition of eye care beyond excellence inaugurated “Milestone – an Early Intervention & Transformation Centre”, for children with Autism Spectrum on April 3, 2017.