ಬಸ್ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರು.3ಲಕ್ಷ

ನೆಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರು, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೆಶಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Nelamangala KSRTC Bus Fire: 3 Lakhs Compensation For Victim announced by KSRTC Managing Director Rajender Kumar Kataria on Tuesday.