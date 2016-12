ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ NEET ಕನ್ನಡ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ?

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಏಕರೂಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಎನ್‌ಇಇಟಿ) ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:07 [IST]

English summary

The Union Health Ministry on Wednesday said NEET-UG will be conducted in eight languages from the 2017-18 academic year. The eight languages are Hindi, English, Gujarati, Marathi, Bengali, Assamese, Telugu and Tamil. But Kannada language is not included which irks Kannadigas.