ಫೆ.26ರಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ, ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ

ನಿರಂತರಂ-2017- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತಯಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 18:11 [IST]

English summary

As a part of Nirantharam 2017 National Music and Dance Festival noted Singer Vijay Prakash will be presenting A musical journey by rendering devotional songs, light music and Movie songs on February 26, 2017 at Chowdaiah Memorial Hall, Vyalikaval, Bengaluru.