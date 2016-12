ಡಿ. 24ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 2016ರಂದು ಟ್ವಿಟರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

On the eve of National Consumer Day - 24th December 2016, Kannada Grahakara Koota has organized a twitter campaign to create awareness on the importance of language in availing consumer services.