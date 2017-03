ಭಾರತ್ ನೀತಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ

ಭಾರತ್ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:32 [IST]

English summary

Bharat Niti is organising National Conclave on 'Democracy, Good Governance and Social Media' at Bengaluru on Sunday, 26th March 2017.