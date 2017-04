ಇನ್ಫಿ ಸಿಒಒ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಒಒ ಯುಬಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:20 [IST]

English summary

Infosys founder N.R.Narayana Murthy on Sunday termed the board-approved compensation hike for Chief Operating Officer UB Pravin Rao as "not proper" and said it will "erode the trust and faith of the employees in the management and the board".