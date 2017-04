ನಮೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಸ್ತಾ!

ನಮೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆಯೂ ಸಸ್ತಾ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಡಿಗಳು ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 13:22 [IST]

English summary

Namo Satyanaraya tiffin centre, a unique hotel with lesser price located in Bengaluru Lakshmipuram Guttahalli. You come to know complete detail about this hotel, after reading this article.