ಮೆಟ್ರೋ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 7 ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಉಲ್ಲೆಖಾರ್ಹ.

English summary

After 6 years delay and missing 7 deadlines, Namma Metro phase 1 could be fully open in May end, BMRCL offocial told. BMRCL has spent 14,292 crore rupees till January of this year for Namma Metro project.