ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು- ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸಸಂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿ

ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ಼್ ಮೈಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 'ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು' ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ

English summary

A auditorium show featuring exclusive Kannada songs from the golden era, sung by prodigies like p.B Srinivas, S.P Balasubrmaniam, Dr Rajkumar, P Sushila, S Janaki, L. R Eshwari and others. The event is at Chowdiah Memorial Hall, Bengaluru on May 12, 2017