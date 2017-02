ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನಗರೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಾದ ನಾಗಲಿಂಗ ವೃಕ್ಷ

ನಗರದ ಇನ್ ಫ್ರಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ವೃತ್ತ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತಾಗಿರುವ ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 12:21 [IST]

English summary

A Nagalinga Pushpa Tree (Scientific name:Couroupita guianensis) which is in heart of the bangalore, has lost its importance as it is surrounded by concrete buildings, cable wires, traffic dust etc. The flowers of Nagalinga pushpa tree are generally considered as 'sanctum' for the shiva pooje in Hindu religion.