ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ 'ಅರಿಮೆ' ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹಿತಕರ ಚರ್ಚೆ

ಮುನ್ನೋಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 26)ದಂದು ಅರಿಮೆ ತಾಣದ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

Arime website is celebrating its first anniversary. This website is dedicated to science and technology write ups in Kannada. A special discussion will be held at Munnota shop, Nagasandra circle, Basavanagudi, Bengaluru.