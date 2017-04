ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಮಲಾ ಗೌಡ ವಿಧಿವಶ

ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 19:00 [IST]

English summary

Member of Legislative Councel Vimala Gowda expired on April 17, 2017 at Narayana Hrudayalaya of Bengaluru. She was suffering from cardiac disorder since sometime and was undergoing treatment since January of this year.