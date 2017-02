ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಗಳೆಯರು ನೆರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 24, 2017, 12:08 [IST]

English summary

BJP MLA S Suresh Kumar shared a story in his Facebook wall that, he and his friends helped to a Kalaburgi student, who was struggling to continue his education because of financial problem.