ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿ ಆಯ್ತು ವಾರ: ಆರೋಪಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆ

ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಭಯ ನೀಡಿ ರಾಜನ ಕುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

A minor girl raped in last week at Rajanakunte forest area, Bengaluru. Case has been registerd under POCSO actin Sanjaya Nagar station. Accused has not arrested yet.