ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪ?!

ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 9:47 [IST]

English summary

Minor earthquake in few areas of state capital Bengaluru, Karnataka creates tension among the people. But Meteorological Department told, there is no records of earthquake in the richter scale.