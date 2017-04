ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ!

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 21, 2017, 18:04 [IST]

English summary

The forgotten millets are gaining momentum. At this juncture, Karnataka agriculture deaprtment has organised a competition of millet recipe in Palace ground, Bangalore, on 29th and 30th of this month (April)