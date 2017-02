ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ರಸ ಸಂಜೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, February 3, 2017, 12:11 [IST]

English summary

Harmony's much awaited live concert to support child-based charity is happening on 5th February 2017, Indiranagar Club, with none other than Mika Singh. All the events organized by Harmony have been well received and appreciated by the audiences, who look forward for their events.