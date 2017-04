ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ ಫಾಸ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ

ಸುಜಾ ಜೋನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಕಲ್ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಾವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

French diplomat Pascal Mazurier's wife, Suja Jones Mazurier, has said she will appeal against the verdict. A Bengaluru court on Wednesday acquitted former Pascal Mazurier in a rape case. He was accused by his wife of raping their three-year-old daughter in 2012.