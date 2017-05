ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗೆ ಹುತಾತ್ಮ ಲೆ.ಕ. ನಿರಂಜನ್ ಹೆಸರು

ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಹೆಸರಿಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಮೇಯರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡ

English summary

Minister for Bengaluru Development KJ George on Monday said that they will be naming Lt Col Niranjan EK’s name to one of the major road in the city in his honour. Niranjan EK was the lieutenant colonel in the Indian Army, who lost his life in the 2016 Pathankot attack.