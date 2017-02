ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಪುನರಾರಂಭ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 16ರಂದು ಮಾಲ್ ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಗೋಡೆ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಕೆಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ ಮಾಲ್ ಪುನರಾರಂಭಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 20:20 [IST]

English summary

The renowned Shopping Mall of Bengaluru 'Mantri Square' has reopened on February 25th, after 40 days. On January 16th, the mall was closed due to the security reasons after a rear wall was collapsed on that day.