ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂತೂರ್ ಫೆಮಿನಾ ಸೌತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂತೂರ್ ಫೆಮಿನಾ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿವಾ ಸೌತ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Story first published: Monday, March 20, 2017, 22:27 [IST]

English summary

Manipal Girl Ashna Gurav wins this year’s Femina Style Diva South award, in recently concluded beauty competition in Bengaluru. The first and second runners up at the style-based pageant were Bhavana Sreepad and Anookiya Harish.