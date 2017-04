ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ, ಹತ್ತಿ ಬಸ್ಸು..

ಮಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಿಂಗ್ ಟೂರಿಸಂನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲ. ರಸಭರಿತ ಮಾವು ಸವಿಯಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 17:05 [IST]

Mango picking tourism on April 23rd by Karnataka state mango development corporation. A trip to Chikkaballapur from Bengaluru.