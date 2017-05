ಮೇ 5ರಿಂದ ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗೆ ಬಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿ

ಮೇ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾ?

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 14:52 [IST]

English summary

Chief minister Siddaramaiah will inauguate Mango and Jackfruit mela on May 5th in Lalbagh, Bengaluru. How many days, timings, types of mango and jackfruit other details are here.