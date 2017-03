ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿವಾದ

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಚಿಕ್ಕದೇವಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈದುನನೊಬ್ಬ ಭಾವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 8:08 [IST]

English summary

A man named Cheluvaraya (35) hacked to death by his own brother-in-law to take a revenge. The incident happened in K.R. Puram.