ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 1.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A man from Jayanagar, Bengaluru smuggling foreign currency worth Rs 1.14 crore was arrested moments before he boarded a flight to Bangkok at Kempegowda International Airport on Monday night.