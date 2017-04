ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪರಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ವಿಕೃತ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 17:35 [IST]

English summary

A sadist husbund destroys his wife's eyes in Bengaluru. The couple are basically from Odisha