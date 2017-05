ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 15:38 [IST]

English summary

Lufthansa, one of the largest airlines company in Germany, has started online service to Kannadigas in Kannada language. Kannada groups on Twitter have welcomed this initiative by Lufthansa airlines. Thank you Lufthansa for providing this service to Kannadigas in Kannada.