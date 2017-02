ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ: ಸಂಸದ ರಾಜೀವ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಹೊಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

MP Rajeev Chandrasekhar today met the Karnataka Lokayukta to initiate suo moto proceedings right away and investigate corruption based on evidence, including former Chief Minister of Karnataka BS Yeddyurappa’s allegation of a diary implicating Congress MLC K Govindraju.