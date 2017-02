ಡೈರಿ ನನ್ನದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪಿತೂರಿ: ಲೆಹರ್

ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಂಥ ಡೈರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೈರಿ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ, ಪಕ್ಷದ ಖಜಾಂಚಿ ಲೆಹರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 13:41 [IST]

English summary

Karnataka MLC Lehar Singh, State BJP joint treasurer addressed the media today(Feb 26) at BJP Head office in Bengaluru. He strongly denies of the existence or seizure of any such diary.