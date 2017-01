ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದವರ ಬಂಧನ

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾದರೂ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್

English summary

Bengaluru police arrest an land owner and his 56-year-old son for allegedly beating up two northeast girls in Banasawadi, Bengaluru.