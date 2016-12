ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ 112 ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದ ವತಿಯಿಂದ "ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

On the occasion of Kuvempu's 112th bithday a online quiz is organised by Facebook Kannada groups