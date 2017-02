5500 ಹೊಸ ಬಸ್ ಖರೀದಿ,ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ ಕಡ್ಡಾಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಗಟು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5500 ಹೊಸ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು

English summary

KSRTC to get over 5,500 new buses fitted with Fire extinguishers. Of the new buses, Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) will get 1,650 buses, and this includes 150 Volvo buses