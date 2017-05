ವಸತಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೆ ಭೂ ಹಗರಣದ ಉರುಳು, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದಿರಿ ಎಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಬಿಜೆಪಿಯ ರಮೇಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬುಧವಾರ ಗವರ್ನರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 2:58 [IST]

English summary

Governor Vajubai Vala has objected to the continuation of M Krishnappa as housing minister on the grounds that his name figures in a land scam. The Governor on Wednesday wrote a letter to this effect to Chief Minister Siddaramaiah