ಎಲ್ಲಾ ಖಾಯಲೆಗೂ ರಾಮಬಾಣ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಻ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾವಯವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ-2017’ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಹಾಗೂ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Agricultural minister Krishna Byre Gowda inaugurated ‘National Millets and Organics Trade Fair-2017’ at palace ground Bengaluru. Come and explore the world of organics and millets and take a step towards health and wellness.