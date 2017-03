ಗಿರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಗಿರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ, ನಿರ್ಮಾತೃ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಅವರು ಗುರವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 12:13 [IST]

English summary

Vishwabharati Housing society former President, man who is considered as architect of Girinagar layout in Bengaluru B Krishna Bhat passed away at his residence on Thursday(Mar 10). He was 97.