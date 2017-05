ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಪರಂ, ಇದು ಲಾಬಿಯ ಭಾಗವೇ?

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 1:29 [IST]

English summary

KPCC president Dr G Parameshwara meets Adichunchangiri seer Niramalananda Natha. There are lot of rumor surrounding around this meet. A few days away to announce KPCC president name. On the backdrop of this Parameshwara and seer meeting in Bengaluru mutt raises lot of questions.